3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью

Стрижка пикси 2022 / Instagram

Самые практичные женские стрижки – короткие, поскольку длина волос позволяет им "хорошо ложится самостоятельно", а для укладки нужно просто высушить их феном.

Правда, для того, чтобы короткая стрижка действительно радовала вас, нужно выбрать суперформу, которая по мере отрастания будет сохранять свою привлекательность. Но если вам больше по душе асимметрия, то вы должны быть готовы к тому, что каждые 3-4 недели вам нужно будет бежать к парикмахеру.

При этом учтите, что стрижки на короткие волосы, несмотря на свою универсальность, довольно индивидуальны. Если попадете к настоящему профи, то он должен учесть тип ваших волос, форму лица и текстуру – в итоге получится уникальная стрижка, которая подарит вам невероятное чувство легкости, свободы и уверенности в себе.

Вот три модные женские стрижки на короткие волосы 2022, которые не требуют особых усилий для укладки и по мере отрастания волос не теряют форму.

3 короткие стрижки 2022, которые покорят вас своей практичностью

Женская стрижка пикси 2022

Лидером среди практичных коротких стрижек является пикси. Это очень универсальная стрижка, которую можно адаптировать ко многим типам лица и волос. Вы можете выбрить волосы на затылке или в области висков, а можете сделать длину волос слегка удлиненной и менее жесткой - в этом случае волосы выглядят более естественно, красиво отрастают и позволяют "колдовать" над укладкой в зависимости от настроения.

Стрижка пикси 2022 / Instagram

Стрижка женская шапочка 2022

Стрижка шапочка очень практична, по крайней мере, для тех, у кого от природы прямые волосы. Если соблюдать длину и пропорции, с помощью небольшого фена линия среза легко возвращается в "стартовую" точку. А чтобы сохранить практичность прически на длительный период, можно добавить волосам текстуры и контур сделать немного неправильным. Также можно поиграть челкой, например, сделать легкий пробор.

Стрижка шапочка 2022 / Instagram

Женская короткая стрижка 2022 томбой

Если вы предпочитаете более спокойный подход к прическе, то стрижка томбой, или как ее еще называют – под мальчика - может быть именно тем, что вы ищете. Дерзкая и простая укладке, она позволит вам выглядеть привлекательно, лаконично и просто, и в то же время очень шикарно. Стрижка томбой позволит вам без усилий заявить о себе и выглядеть на миллион долларов, если при этом вы покрасите волосы в смелый светлый или темный оттенок.

Стрижка томбой 2022 / Instagram

Читайте также: