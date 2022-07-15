3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30, которые не требуют особой укладки

женские стрижки с челкой / коллаж Instagram

Каждая женщина в любом возрасте стремится выглядеть молодо и модно. А главная ее ставка в этом вопросе – стильная стрижка, которая должна украшать образ. Но мало кто знает, какую роль здесь играет челка.

Челка – это самое простое и гарантированно нехирургическое решение против первых морщин на лбу. А еще челка мгновенно омолаживает образ и делает акцент на глазах. Главное, не стричь челку слишком коротко и слишком ровно. Идеальной будет челка-шторка, которая красиво обрамляет лицо и делает его мягким.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие омолаживающие стрижки с челкой 2022 актуальны для женщин после 30. Эти 3 варианта причесок вернут вам чувство уверенности в себе и позволят выглядеть намного моложе своего возраста.

3 модные стрижки для женщин после 30 лет с эффектом омоложения

Удлиненное каре с челкой

Эта стрижка с челкой базовая и идеально подходит для тех, кто переступил порог в 30 лет. Главное, подстричь пряди, которые обрамляют лицо, так, чтобы подчеркнуть его контур. Только не делайте прямую челку или ровную – это тот случай, когда геометрические формы работают против вас. Как вариант вы можете сделать удлиненное каре с градуировкой. При этом укладывать волосы будет легко, поэтому стрижка станет находкой для многих современных женщин, которые предпочитают быстрые прически.

Удлиненное каре с челкой / Instagram

Стрижка с челкой каре-каскад

Чтобы выглядеть визуально на несколько лет моложе, нужно выбирать стрижку не слишком объемную и не очень тяжелую. Вы можете остановиться на одном из вариантов знаменитой стрижки каре-каскад. С помощью такой прически вы получите необычный результат, силуэт придаст вашему образу некую изюминку, индивидуальность, и, конечно же, визуально омолодит его. В основе стрижки – форма каре и элементы каскада – слои, которые добавляют лёгкости и объема.

Стрижка с челкой каре-каскад / Instagram

Французский боб 2022

Эффектная женская стрижка 2022 френч боб способна на чудеса. Эта стрижка настолько же универсальна, насколько и прекрасна, она может быть бунтарской, соблазнительной и очень, очень шикарной. Кроме того, французский боб неприхотлив в уходе, поэтому вам не придется тратить много времени на его укладку. Стрижка выглядит красиво, когда волосы не приглажены и челка разлетается по сторонам. В основе стрижки короткое каре и челка до уровня бровей, при этом текстура – естественная, а силуэт небрежный.

Французский боб 2022 / Instagram

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