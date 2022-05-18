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3 летние юбки фантастической красоты, которые будут повсюду

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

18 мая 2022, 04:45

Мода 2022 широко распахнула дверь удивительным юбкам ниже колена, которые можно носить куда угодно.

Плиссированные юбки снова в моде / Instagram

Юбки на лето 2022 поразят вас разнообразием. Теперь можно будет хоть каждый день выглядеть по-разному, ведь в тренде и мини, и миди, и макси варианты.

На любое настроение найдется юбка. От романтических семидесятых до вызывающих девяностых.

Но есть три модели юбок, которые в эту теплую пору будут повсюду, и мы вам сегодня о них расскажем. Они точно подарят вам ощущение свободы и беззаботности, чего так в последнее время всем нам не хватает.

Эти модные юбки можно будет носить куда угодно, и несмотря на длину – а все они ниже колена, в них вы будете выглядеть потрясающе.

Длинная джинсовая юбка лето 2022

Если вам нравятся длинные юбки и джинсы, то вы наверняка будете очень рады возвращению длинных джинсовых юбок в стиле 70-х и 90-х. Эти модели великолепно сочетаются с романтическими блузками, длинными блейзерами и кроп-топами, а также босоножками на плоском ходу и туфлями на платформе.

Джинсовая юбка / Instagram

В показе коллекции одежды Louis Vuitton весна-лето 2022 увидите, как и с чем сочетать длинную джинсовую юбку:

Длинная плиссированная юбка 2022 на лето

Юбки плиссе – это всегда хорошо. При этом не только для будней, но и для особых случаев. А чтобы выглядеть стильно и современно, сочетайте плиссированную юбку с блейзером и мокасинами. Кроме того, обратите внимание на белые юбки с плиссировкой и модели с асимметричным низом – в них вы будете неотразимы.

Плиссированная юбка / Instagram

В показе коллекции одежды Dior Cruise 2022 Collection представлены белые плиссированные юбки фантастической красоты:

Летняя юбка миди 2022 с разрезом спереди

В этом году в моду вернулись игривые и соблазнительные юбки в стиле 90-х и нулевых с разрезом от бедра и заниженной линией талии. Такая юбка превратит вас в настоящий магнит для окружающих, ведь ваши ноги будут утопать в кокетливых волнах. Вряд ли какая-то короткая юбка сравниться с ней!

Поэтому для многих женщин модные юбки 2022 с разрезом в этом году станут настоящим вызовом, ведь в последнее время повседневная и спортивная одежда буквально вросла в нашу жизнь.

Юбка с разрезом / Instagram

В показе коллекции Versace весна-лето 2022 можете увидеть завораживающие летние юбки с разрезом спереди:

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