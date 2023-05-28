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3 эффективные способа избавиться от запаха перегара изо рта

Сергей Кущ
28 мая 2023, 09:15 обновлено 28 мая, 09:15
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Следуя простым советам, вы сможете справиться с неприятным запахом перегара изо рта и восстановить свежесть дыхания.
Как убрать запах перегара
Как убрать запах перегара / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Избавиться от запаха перегара изо рта может быть непросто, но справиться с этой неприятностью возможно. Мы расскажем об эффективных способах, которые помогут вам убрать запах перегара изо рта.

Спасет вода и соль

Смешайте чайную ложку соли с чашкой теплой воды и используйте этот раствор для полоскания рта. Соль поможет устранить запах перегара и освежить дыхание. Полоскание можно проводить несколько раз в день, особенно после употребления алкоголя.

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Обратите внимание на язык

Запах перегара часто связан с наличием бактерий на языке. Чистка языка поможет удалить эти бактерии и освежить дыхание. Используйте специальные щеточки для языка или просто протрите его задней частью зубной щетки.

Употребление свежих фруктов и овощей

Яблоки и морковь могут помочь в борьбе с запахом перегара. Они содержат природные ферменты, которые способствуют устранению запахов и освежению дыхания. Употребляйте их в сыром виде или приготовьте свежевыжатые соки.

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