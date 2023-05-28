3 эффективные способа избавиться от запаха перегара изо рта

Избавиться от запаха перегара изо рта может быть непросто, но справиться с этой неприятностью возможно. Мы расскажем об эффективных способах, которые помогут вам убрать запах перегара изо рта.
Спасет вода и соль
Смешайте чайную ложку соли с чашкой теплой воды и используйте этот раствор для полоскания рта. Соль поможет устранить запах перегара и освежить дыхание. Полоскание можно проводить несколько раз в день, особенно после употребления алкоголя.
Обратите внимание на язык
Запах перегара часто связан с наличием бактерий на языке. Чистка языка поможет удалить эти бактерии и освежить дыхание. Используйте специальные щеточки для языка или просто протрите его задней частью зубной щетки.
Употребление свежих фруктов и овощей
Яблоки и морковь могут помочь в борьбе с запахом перегара. Они содержат природные ферменты, которые способствуют устранению запахов и освежению дыхания. Употребляйте их в сыром виде или приготовьте свежевыжатые соки.
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