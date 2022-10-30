3 дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие беды

Когда нельзя мыть волосы / ua.depositphotos.com

Оберегом каждого человека являются волосы. Это наш мощный энергетический защитник, который способен отвести от неприятностей и бед.

Эксперты утверждают, что в волосах любого человека существует особая сила. Чтобы не растерять все свое здоровье, удачу и финансы, нужно знать три правила.

Узнайте, почему в понедельник нельзя мыть голову, и какие дни самые благоприятные для мытья волос.

Самый благоприятный день, когда можно мыть волосы

Удачные дни для мытья волос

Эзотерики утверждают, что самые благоприятные энергетические дни для мытья волос - вторник и суббота.

В эти дни можно привлечь удачу, деньги и везение. Лучше всего мыть волосы утром, чтобы весь день приносил успех. Кроме того, работоспособность любого человека повышается и можно привлечь небывалые успехи.

Чтобы привлечь деньги, после мыться волос нужно ополоснуть их мятой. Удивительный способ, которым пользовались еще наши предки.

Когда нельзя мыть волосы

Самые неблагоприятные дни для мытья волос - понедельник, пятница и воскресенье.

Чтобы не растерять все свое везение и удачу, нельзя в эти дни мыть волосы. Неделя может пройти неудачно и все ваши планы не сбудутся.

Чтобы не смыть с себя всю удачу, лучше в воскресенье не трогать свой мощный "оберег". Это поможет не затронуть ваше финансовое состояние, и не привлечь новые неприятности.

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