glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения

6 февраля 2023, 11:54
В сети постепенно появляются страшные видео, снятые людьми во время стихийного бедствия.
Землетрясение_Турция23
Землетрясение_Турция23 / Sabah.co.tr

В четыре утра, в ночь с воскресенья на понедельник, в Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди 10 провинций, наиболее сильно пострадал город Кахранмараш. По словам вице-президента Фуата Октая, 284 человека погибли и 2 тысячи 323 человека получили ранения. Октай заявил, что существует проблема с газопроводом Кахраманмараш-Газиантеп и что природный газ не будет поступать в течение нескольких дней.

Не выдержал и сильного землетрясения исторический замок Газиантеп. У него обвалилась часть стен, которые обломками скотились к подножию горы.

284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения
Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr
284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения
Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr
284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения
Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr

Кроме того, в эти дни в Турции наблюдается самая низкая температура за всю зиму. По словам, инженера-метеоролога и специалиста по ликвидации последствий стихийных бедствий проф. Др. Микдат Кадыоглу, в нормальных условиях время выживания под завалами составляет 72 часа или 3 дня. В настоящее время проблема переохлаждения возникает из-за погодных условий.

Соответственно, погода в Кахраманмараше ожидается очень облачной, временами с кратковременными снегопадами, минимальная температура воздуха 0, максимальная 3 градуса.

284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения

В то время как здания во многих городах были разрушены в результате землетрясения, его сила ощущалась и в Восточном Причерноморье. Провинции Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане тряслись в регионе около 1 минуты.

Отметим,
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:54

284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения

11:52

"Россияне окажутся в ловушке": освобождение Крыма еще не будет концом войны – экспертВидео

11:51

"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для УкраиныВидео

11:49

Чеснок вымахает с кулак: главные секреты подкормки овоща во время посадки и роста

11:39

Благородный каштан и звонкая медь: как покрасить волосы кофейной гущей, чтобы подружки ахнули

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:33

Зеленский нежно поздравил супругу с днем рождения

11:31

Увольнение Резникова с поста министра обороны отложилиВидео

11:01

Мощные землетрясения всколыхнули Турцию: разрушены здания, сотни жертв и тысячи пострадавшихВидео

10:50

Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты устроили перестрелку между собойВидео

Реклама
10:21

Зачем класть лавровый лист в обувь: многих удивит этот простой секрет

10:21

Оккупанты России могут пойти в наступление в Луганской области после 15 февраля – ГайдайВидео

10:05

Прикрывался должностью: патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии – СМИВидео

10:03

Первый танк Leopard 2 для ВСУ уже прибыл в Польшу из КанадыВидео

09:45

Гороскоп на сегодня 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, Рыбам – серьезность

09:40

В кафе Донецка работницы спели гимн Украины: их заставили просить прощения на камеру и уволилиВидео

09:36

Угроза оккупации Донбасса и выхода к Днепру: Жданов сделал прогноз о провале планов оккупантовВидео

09:35

Как выбрасывать старые кошельки, чтобы вместе с ними не ушли деньги

09:05

Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врагаВидео

09:00

Украина получит боеприпасы GLSDB, которыми достанет до Крыма – Сергей ГрабскийВидео

08:53

Операция НАТО "Всё измерено и сосчитано" и распутица в Кремлемнение

Реклама
08:48

"Это единственное, что у него есть": российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войнуВидео

08:22

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

07:57

Вторжения РФ можно было избежать: Резников назвал условия

07:56

Завод в РФ и производство 6 000 БПЛА: Тегеран и Москва работают над новым дроном-камикадзе – WSJВидео

07:13

Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины - ISWВидео

06:50

Чего боится Путин: астролог назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войнойВидео

06:31

Цель - оккупация Донбасса: РФ готовит масштабное наступление, СМИ назвали сроки

06:19

Вступление в ЕС "через два года": почему завышенные ожидания лишь вредятмнение

05:10

Весна явится неожиданно: синоптик назвал даты резкого потепления в УкраинеВидео

04:30

Герасимов и Шойгу добились цели: в бункере Путина "мини-переворот" с последствиями – ПионтковскийВидео

03:40

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракетВидео

03:20

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

02:52

"Эту фотку лучше вообще не выкладывать": Волочкова разделась на фоне иконыВидео

02:20

Почему нельзя выбрасывать подушки и что с ними делать, если они отслужили свое

01:30

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

00:51

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп ГончаренкоВидео

05 февраля, воскресенье
23:56

Два сценария: Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия

23:56

Россия готовит масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней - FTВидео

23:33

Зачем Елизавета II при людях крутила обручальное кольцо: раскрыт главный секрет королевыВидео

Реклама
23:04

Да будут свет и тепло в каждом блиндаже: делаем окопную свечу своими руками

22:52

Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делатьВидео

22:35

Санкции против РФ на 50 лет: Зеленский подписал еще один указ СНБОВидео

22:16

Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны УкраиныВидео

21:38

"Планирует сделать в феврале": Зеленский предупредил украинцев о коварном плане ПутинаВидео

21:35

"Разгромить Украину мы не сможем": унылый Гиркин "завел шарманку" о провальности наступления РФВидео

21:20

Собрались подорвать больницы: в России "анонсировали" мощную атаку на КраматорскВидео

20:43

Как засолить красную рыбу: создаем умопомрачительно сочный деликатес в домашних условиях

20:36

Никаких вредных добавок: назван самый полезный в мире сырВидео

20:31

Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения работы: заявление британского МИДВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять