284 погибших и более 2000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясения

В сети постепенно появляются страшные видео, снятые людьми во время стихийного бедствия.

Землетрясение_Турция23 / Sabah.co.tr

В четыре утра, в ночь с воскресенья на понедельник, в Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди 10 провинций, наиболее сильно пострадал город Кахранмараш. По словам вице-президента Фуата Октая, 284 человека погибли и 2 тысячи 323 человека получили ранения. Октай заявил, что существует проблема с газопроводом Кахраманмараш-Газиантеп и что природный газ не будет поступать в течение нескольких дней.

Не выдержал и сильного землетрясения исторический замок Газиантеп. У него обвалилась часть стен, которые обломками скотились к подножию горы.

Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr

Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr

Крепость Газиантеп. Фото sabah.com.tr

Кроме того, в эти дни в Турции наблюдается самая низкая температура за всю зиму. По словам, инженера-метеоролога и специалиста по ликвидации последствий стихийных бедствий проф. Др. Микдат Кадыоглу, в нормальных условиях время выживания под завалами составляет 72 часа или 3 дня. В настоящее время проблема переохлаждения возникает из-за погодных условий.

Соответственно, погода в Кахраманмараше ожидается очень облачной, временами с кратковременными снегопадами, минимальная температура воздуха 0, максимальная 3 градуса.

В то время как здания во многих городах были разрушены в результате землетрясения, его сила ощущалась и в Восточном Причерноморье. Провинции Трабзон, Ризе, Орду, Гиресун и Гюмюшхане тряслись в регионе около 1 минуты.

Отметим,