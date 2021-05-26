26 мая большой народный праздник: кого поздравить и что нельзя делать / 1zoom.ru

26 мая – праздник Комариный день. Православные сегодня почитают память праведной мученицы Гликерии, имя которой в наших краях со временем видоизменили на Лукерью. Этот день в народе связывали с появлением комаров.

О том, что можно делать сегодня и чего нельзя делать, а также приметы и обычаи дня выяснил Главред.

26 мая поздравления с днем ангела дарят Ирине, Юрию, Тарасу, Сергею, Георгию, Макару, Ефиму и Егору, Василию и Александру: у них именины.

Что категорически запрещается в этот день

С сегодняшнего дня и до солнцестояния 21 июня нельзя убивать комаров: считается, что если прибьешь хоть одного, то еще двенадцать штук прибавится. А вот если после 21 июня убьешь – то на двенадцать кровососов станет меньше.

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что-то сеять: ничего не взойдет;

рассказывать свои сны.

Что нужно делать в праздник 26 мая

День подходит для того, чтобы делать наговор на зубы (чтобы больше не болели никогда), и для сбора лекарственных трав.

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Народные приметы на 26 мая