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24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дня

22 марта 2023, 23:12
Что нельзя делать 24 марта, все приметы и запреты дня. Как привлечь удачу 24 марта.
весна, приметы
Что нельзя делать 24 марта / pixabay

24 марта церковь почитает память святого Софрония, патриарха Иерусалимского. В народе Ефимов день издревле считался праздником птиц, потому что к этому времени из теплых краев возвращаются на родину почти все перелетные птицы.

Особое внимание 24 марта уделялось кукушкам. С кукушкой было связано несколько примет.

При первых звуках голоса этой птицы нужно было пересчитать все деньги. Верили, так можно привлечь в два раза больше.

видео дня

Если услышали в этот день первое пение кукушки, обязательно надо загадать желание.

В этот день можно сделать оберег для дома от бед и привлечь здоровье.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя 24 марта переедать, особенно тем, кто придерживается Великого поста.

Нельзя 24 марта думать о будущем. Можно навредить себе и семье.

Нельзя 24 марта думать о плохом. Все беды можно привлечь к себе.

Приметы на 24 марта

Если стаи ворон сидят на земле, то к холодам.

Если увидели ласточку, то ждать неприятности.

Если 24 марта холодно, то лето будет теплым.

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