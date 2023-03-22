24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дня

24 марта церковь почитает память святого Софрония, патриарха Иерусалимского. В народе Ефимов день издревле считался праздником птиц, потому что к этому времени из теплых краев возвращаются на родину почти все перелетные птицы.
Особое внимание 24 марта уделялось кукушкам. С кукушкой было связано несколько примет.
При первых звуках голоса этой птицы нужно было пересчитать все деньги. Верили, так можно привлечь в два раза больше.
Если услышали в этот день первое пение кукушки, обязательно надо загадать желание.
В этот день можно сделать оберег для дома от бед и привлечь здоровье.
Что нельзя делать 24 марта
Нельзя 24 марта переедать, особенно тем, кто придерживается Великого поста.
Нельзя 24 марта думать о будущем. Можно навредить себе и семье.
Нельзя 24 марта думать о плохом. Все беды можно привлечь к себе.
Приметы на 24 марта
Если стаи ворон сидят на земле, то к холодам.
Если увидели ласточку, то ждать неприятности.
Если 24 марта холодно, то лето будет теплым.
Читайте также:
- Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты
- Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минут
- Рецепт простейшего блюда, который покорил весь Instagram: восхитительная закуска за 12 минут