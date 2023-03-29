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2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметы

29 марта 2023, 13:12
Что нельзя делать 30 марта и как привлечь удачу. Все приметы и запреты дня.
весна, приметы
Что нельзя делать 30 марта / pixabay

30 марта отмечается день Алексея Теплого. В этот день начиналось активное таяние снега.

В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.

Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей.

видео дня

Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя начинать новые дела. Считается, что они обернуться неудачей.

Нельзя давать деньги в долг и делиться продуктами, особенно хлебом. Вместе с деньгами и продуктами можно отдать благополучие детей и их будущее счастье.

Нельзя убирать снег, который упал с крыши дома. Считалось, что последний снег имеет необычайную силу. Его подбирали, растапливало дома и умывались

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, она будет полна неприятностей и бед.

Приметы на 30 марта

Если тепло на Алексея, то год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Если гуси летят высоко, то ждать снега.

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