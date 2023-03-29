2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметы

Что нельзя делать 30 марта и как привлечь удачу. Все приметы и запреты дня.

Что нельзя делать 30 марта / pixabay

30 марта отмечается день Алексея Теплого. В этот день начиналось активное таяние снега.

В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.

Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей.

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Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя начинать новые дела. Считается, что они обернуться неудачей.

Нельзя давать деньги в долг и делиться продуктами, особенно хлебом. Вместе с деньгами и продуктами можно отдать благополучие детей и их будущее счастье.

Нельзя убирать снег, который упал с крыши дома. Считалось, что последний снег имеет необычайную силу. Его подбирали, растапливало дома и умывались

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, она будет полна неприятностей и бед.

Приметы на 30 марта

Если тепло на Алексея, то год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Если гуси летят высоко, то ждать снега.

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