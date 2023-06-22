2 невероятно дешевых способа, как убрать с одежды пятна от травы

Главред расскажет, можно ли отстирать траву и как это сделать простым способом.

https://news.glavred.info/2-neveroyatno-deshevyh-sposoba-kak-ubrat-s-odezhdy-pyatna-ot-travy-10479931.html Ссылка скопирована

Как убрать с одежды пятна от травы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лето - это период не только жары и отдыха, но и новых бытовых проблем. Например - пятен нового вида. В это время года на одежде появляются следы фруктов, ягод, соков и даже травы. Мы расскажем, можно ли отстирать траву на одежде и как это сделать дешево и быстро.

Как убрать с одежды пятна от травы - первый способ

Рано или поздно каждая хозяйка летом задается вопросом о том, можно ли отстирать траву с одежды и начинает искать ответ. Наш ответ - можно двумя способами. Расскажем о первом.

Вам понадобится всего вода, несколько ломтиков хозяйственного мыла и соль.

видео дня

В теплую воду добавьте две столовые ложки соли и натрите хозяйственное мыло. В этом растворе необходимо замочить майку на пять минут, этого времени достаточно, чтобы пятна сошли. Затем постирайте вещь как обычно.

Как отстирать траву нашатырным спиртом - второй способ

Для второго способа вам также понадобятся недорогие средства - вода и нашатырный спирт.

Растворите в стакане воды две столовые ложки нашатырного спирта, полученным раствором обработайте пятна с помощью ватного диска. Обработанное раствором пятно оставьте примерно на 30 минут. Затем отправьте предмет гардероба на привычный вам режим стирки.

Также вам может быть интересно: