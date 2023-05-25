2 дня, когда лучше не выходить на огород: лунный посевной календарь на июнь

Лунный посевной календарь на июнь 2023 поможет спланировать работу в саду и огороде.

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Лунный посевной календарь на июнь 2023 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Июнь хоть и не такой напряженный месяц для работы на огороде или участке, но есть дни, когда можно и даже нужно будет быть поработать. В то же время есть даты, когда противопоказано выходить на огород.

Важно помнить, что при растущей Луне соки из корня поднимаются к вершине и листьям – рекомендуется посадка и пересадка растений. При убывающей Луне соки движутся от вершин к корню – время для посадки корнеплодов и обрезки растений.

Благоприятные посадочные дни в июне 2023 года

Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Томаты -1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Перцы, баклажаны -1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Огурцы - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2023 года

Однолетние цветы - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Многолетние цветы -1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Луковичные цветы -1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30

видео дня

Благоприятные дни для садовых работ в июне 2023 года

Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) - 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26

Обработка от вредителей и болезней - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 30

Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 26

Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение - 3, 4, 10, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

Неблагоприятные посадочные дни в июне 2023 года

Неблагоприятные дни для любых посадок в июне – 4, 18 июня.

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