2 дня, когда лучше не выходить на огород: лунный посевной календарь на июнь

Лунный посевной календарь на июнь 2023 поможет спланировать работу в саду и огороде.
Июнь хоть и не такой напряженный месяц для работы на огороде или участке, но есть дни, когда можно и даже нужно будет быть поработать. В то же время есть даты, когда противопоказано выходить на огород.
Важно помнить, что при растущей Луне соки из корня поднимаются к вершине и листьям – рекомендуется посадка и пересадка растений. При убывающей Луне соки движутся от вершин к корню – время для посадки корнеплодов и обрезки растений.
Благоприятные посадочные дни в июне 2023 года
- Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Томаты -1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Перцы, баклажаны -1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
- Огурцы - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
- Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в июне 2023 года
- Однолетние цветы - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Многолетние цветы -1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
- Луковичные цветы -1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
видео дня
Благоприятные дни для садовых работ в июне 2023 года
- Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) - 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26
- Обработка от вредителей и болезней - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 30
- Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 26
- Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение - 3, 4, 10, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28
Неблагоприятные посадочные дни в июне 2023 года
Неблагоприятные дни для любых посадок в июне – 4, 18 июня.
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