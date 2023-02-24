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16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетах

24 февраля 2023, 17:05
В СССР треугольные пакеты с молоком стали очень популярными в 1970-х годах.
Молоко в СССР
Молоко в СССР / скриншот YouTube

В СССР было очень много странных вещей, которые нынешнему поколению не понять. Например молоко тогда продавалось не в обычных пластиковых бутылках или стеклянных банках, а в треугольных пирамидках.

Когда появилось молоко в треугольных пакетах?

Первые треугольные пакеты для молока были изобретены в Швеции в 1952 году компанией Tetra Pak. В СССР такая форма упаковки была введена в 1960-х годах и стала очень популярной в 1970-х годах. Стоимость литра молока тогда составляла около 30-40 копеек, а в треугольнике его было пол литра. Одна такая упаковка стояла 16 копеек.

Сначала были прямоугольники

Первые пакеты для молока в СССР были прямоугольной формы. Только спустя некоторое время они были заменены на треугольные, так как они оказались более удобными для транспортировки и хранения.

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Почему именно треугольники?

Одной из основных причин использования треугольных пакетов была удобность. Они были легкие, удобные для транспортировки и хранения, а также занимали меньше места на полках магазинов.

Кроме того, такая форма пакетов позволяла дольше сохранять свежесть молока, что было очень важно в тот период, когда не было современных технологий по консервированию молочных продуктов.

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Автор: Сергей Кущ
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