15 полезных и простых привычек, которые сделают вашу жизнь лучше

Какие привычки помогут стать лучше / pixabay.com

Плохие привычки "заводятся" сами по себе, а полезные привычки нужно прививать. Над их закреплением нужно работать, но и пользы они приносят гораздо больше.

Безусловно, для любой сферы жизни можно выделить не один десяток полезных привычек. Но чтобы увидеть ощутимые изменения в жизни, можно начать с малого.

Главред расскажет, какие полезные привычки помогут стать лучше в повседневной жизни.

Семья и отношения

1. Даже если вы вместе уже миллион лет, и фаза активных свиданий давно позади, уделите своему любимом человеку один вечер в неделю. Назначьте "день свиданий", который вы, несмотря не на что, еженедельно посвятите своим отношениям.

2. Еще один вечер посвятите общению со своей семьей. Вы не просто мама, папа и дети, вы – команда, где каждый ее член должен чувствовать себя важным, любимым и защищенным. Вечер настольных игр, совместное чтение интересной книги по ролям или лепка вареников всей семьей – любое занятие, в котором вы сможете слышать и слушать друг друга, укрепит ваши семейные отношения, даже если уделять этому пару часов. Важно: соблюдать регулярность.

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3. Звоните своим близким раз в неделю. Можно чаще, но один раз - обязательно. Ближайший круг людей, которые вам дороги, конечно же, знает, какое важное место занимает в вашей жизни. Но никогда не будет лишним об этом напомнить. И даже если вам совершенно нечего рассказать, не пренебрегайте этим правилом, особенно когда дело касается родителей. Выделите в своем графике 15 минут, позвоните мамуленьке, и послушайте про ее любимую фиалку. Помните, что никто не вечен.

Полезные привычки для саморазвития - список / pixabay.com

Душевное равновесие

1. Начинайте и заканчивайте свой день с расслабляющих ритуалов и вещей, которые приносят вам удовольствие – медитация, контрастный душ, любимая музыка. Первые 30 минут после пробуждения и еще полчаса перед сном посвятите исключительно себе. В идеале – проведите это время без гаджетов.

2. Составьте список дел на день. Это не делает вас занудой, и не отнимает из вашей жизни приятный эффект неожиданности. Список дел поможет вам сосредоточиться на важных вещах на протяжении рабочего дня (плюсик к вашей продуктивности), и не забыть о том, что вы должны сделать (и еще два плюсика; и минус от амплуа золотой рыбки, которая все забывает). К тому же вычеркивать дела из этого списка по мере их выполнения очень приятно. И даже если у вас в списке на сегодня только умыться, съесть завтрак и посмотреть любимое кино, в конце дня, когда план будет выполнен, вы будете чувствовать себя очень продуктивным человеком.

3. Заправьте постель. Элементарная вещь, но сколько пользы. Во-первых, повысит вашу самодисциплину, как часть утреннего ритуала, во-вторых, зарядит вас продуктивностью, ведь день только начался, а вы уже вычеркнули из списка дел одну задачу. Вперед, к свершениям!

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4. В конце дня ведите записи о том, что с вами случилось сегодня. Не обязательно красочно и в подробностях, но лениться и пренебрегать этой привычкой не стоит. Дневник несет в себе важную функцию – эмоциональную разрядку перед сном. Ведь на бумагу, или на личную страничку в блоге, или просто в текстовый файл вы выплескиваете свои мысли и переживания за день, "разгружаете" мозг от переизбытка информации.

5. Ежедневно уделяйте час времени на дела, которые приносят вам удовольствие. Чтение книги, прогулка по парку, горячий чай наедине со своими мыслями или видео смешных котиков – все, что стопроцентно поднимет вам настроение, заслуживает 60 минут времени. Не экономьте на себе и своих положительных эмоциях.

Какие привычки стоит привить / pixabay.com

Успех

1. Начинайте свой рабочий день с выполнения самых важных дел. Так вам удастся преодолеть прокрастинацию, зарядиться позитивом и продуктивностью от выполненной задачи и избежать ненужного чувства вины за то, что потратили день впустую, или не на то, что действительно важно. Окрыленные успехом, вы сможете сделать гораздо больше.

2. Если вы хотите добиться того, чего у вас никогда не было, начните делать то, чего никогда не делали. Иными словами: успех всегда лежит за пределами вашей зоны комфорта. Конечно, современное общество, которое, кажется, помешано на беспрерывном развитии, жизненных правилах и прочих вещах, о которых вещают коучи, может показаться страшноватой. Двигайтесь в своем ритме, вы не обязаны никому ничего доказывать. Кроме, разве что, лучшей версии себя, которая поджидает вас совсем близко – за границей вашего комфорта.

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3. Рабочая почта и социальные сети – настоящая трясина, которая отнимает у вас время на выполнение вашей работы в лучшем виде. Конечно, коммуникация – важная составляющая любой работы, и отказаться от нее невозможно. Поэтому возьмите за привычку проверять почту в определенное время. Например, раз в три часа перерыв на 10 минут для корреспонденции. Таким образом вы не будете отвлекаться на всплывающие окошки сообщений в остальное рабочее время, а значит не растеряете концентрацию внимания на рабочих задачах.

4. Хвалите и вознаграждайте себя за маленькие победы. Даже если ваша цель велика и гениальна, на пути к ее достижению вас ожидает множество этапов, преодоление которых заслуживает внимания. Не обесценивайте свой труд. Учитесь ценить себя, и к этому приучатся другие. К Тому же выполнение рутинной и монотонной работы может привести к выгоранию. Тогда ни большие, ни маленькие победы вас не обрадуют. Поэтому отмечать свой прогресс особенно важно.

Полезные привычки успешных людей / pixabay.com

Саморазвитие

1. В условиях практически безграничного доступа к информации, мы много свободного времени тратим на просмотр развлекательных шоу и сериалов. Если вместо них смотреть передачи, семинары, документальные фильмы и познавательные передачи, так можно и общую эрудицию поднять, и улучшить скорость усвоения новых знаний. Совсем от развлечений отказываться тоже не стоит, но свой интеллект важно баловать регулярной порцией свежей информации.

2. Читайте книги. Как бы банально в 21 веке это не звучало, книга – одно из лучших средств саморазвития. Навыки правильной речи, письма, новая информация, развитие воображения и нейронных связей – все это вы можете получить в электронном формате или твердом переплете. Главное, как и с любой другой привычкой, не забывайте делать это регулярно.

3. Подводите итоги прошедшей недели. Этому можно посвятить 30 минут из воскресного вечера. Проанализируйте, что вам удалось сделать, а что так и осталось недостижимым, на каких проблемах вы "спотыкались", и что на следующе неделе вы сможете сделать для их решения. Что вы сделали хорошо, что плохо, и что нужно изменить – если утрировать, то ответ на эти три вопроса в конце недели, поможет вам яснее видеть следующие семь дней.

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