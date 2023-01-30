glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делать

30 января 2023, 11:32
На самом деле, очень легко понять, когда его чувства по отношению к вас угасли.
пара, отношения
Как понять, что мужчина больше не любит / pixabay

Признаки того, что мужчина вас не любит, вы скорее всего уже ощутили на себе. На мгновение давайте оглянемся назад. Давайте поговорим обо всех признаках того, что он вас больше не любит  — о тех незримых знаках, которые, как вы знаете, есть, но не хотите их видеть.

Эти признаки помогут на самом деле понять, что мужчина больше не любит, а также дать возможность подумать, что с этим делать дальше.

1. Вы думаете, что он вас не любит

Первый признак прост: вы думаете, что он вас больше не любит. Сама мысль о том, что он разлюбил вас, может быть просто низкой самооценкой, верно? Проверьте себя.

Чувствуете ли вы, что здесь виновата тревожная привязанность или низкая самооценка, или же ваше чутье подсказывает вам, что что-то существенное изменилось?

2. Он не считает время с вами приоритетом

Один из главных признаков того, что он не любит вас так, как раньше, заключается в том, что он не уделяет первостепенное внимание качественному проведению времени с вами.

Он находил время, чтобы увидеть вас раньше. Теперь он не расставляет приоритеты во времени с вами. Он меньше беспокоится о том, чтобы видеться с вами, но вы заметили, что у него все еще есть свободное время, чтобы делать все, что он хочет.

3. То, что он любил в вас, кажется, теперь его раздражает

Раньше он думал, что вы очаровательны. Теперь все, что вы делаете, кажется, раздражает его. Те милые маленькие причуды, которыми он вас дразнил, кажется, легко задевают его.

Вы начинаете чувствовать, что недостаточно хороши. Там, где он раньше шутил с вами, он вместо этого критикует вас.

4. Он уходит

Раньше он все вам рассказывал, но в последнее время стал отстраняться. И не только из-за эмоциональной уязвимости. Похоже, он хранит секреты или, по крайней мере, больше не делится с вами своими чувствами. На самом деле, его может быть трудно заставить открыться вообще.

Отношения
Иногда он может закрываться из-за личных проблем, о которых он не может сообщить/ Pixabay

Рэнди Гюнтер, доктор философии, упоминает: "В каждых отношениях бывают моменты, когда один партнер становится недоступным для другого".

"Однако, когда абстиненция становится более продолжительной и кажется, что нет никакого желания разрешить отношения, может назревать скрытая угроза отношениям", — добавляет Гюнтер.

Важная заметка: также важно признать, что иногда он может закрываться из-за личных проблем, о которых он не может сообщить.

На самом деле, его любовь к вам и то, как сильно он заботится о вас, может быть именно тем, почему он не может передать вам эти чувства. Многие мужчины не уверены в том, что могут казаться слабыми своим партнершам и любимым, и это часто заставляет их хоронить свои чувства глубоко внутри.

В таких ситуациях может быть бесценно получить второе мнение от профессионала. Они помогут вам точно понять, что происходит у него в голове, разлюбил ли мужчина вас или что-то еще, и посоветуют вам лучшую стратегию в будущем.

5. Он перестал делать вам комплименты

Вы изменили прическу, а он даже не заметил. Он скуп на комплименты, как никогда раньше.

На самом деле, вы даже не можете вспомнить, когда в последний раз он сказал вам, что вы хорошо выглядите.

6. Он никогда не упоминает о будущем

Один из главных признаков того, что он вас больше не любит, — это то, что он перестает упоминать будущее — ваше будущее как пары.

Вы думали, что планируете совместное будущее, но он никогда не говорит об этом сейчас. На самом деле, вы, как ни странно, отсутствуете во всех его планах на будущее.

Если он вообще строит планы, то не с вами, а выбирает для себя один.

Когда вы говорите о будущих праздниках или событиях, он молчит. Начинает казаться, что он планирует не быть там, когда эти даты наступят.

7. Его поведение кажется непоследовательным

Его поведение настолько непоследовательно, что вы рискуете получить хлыстовую травму. Тенденция к горячему и холодному, вверх и вниз утомляет и активно подрывает безопасность отношений.

Он либо прежний, ласковый и кокетливый, либо новый незнакомец, холодный, отчужденный и не заинтересованный в том, чтобы проводить с вами время.

Никогда не знаешь, какая версия появится.

8. Он "дружит" с вами, когда вы флиртуете с ним

Вероятно, это один из худших признаков того, что он вас больше не любит.

Вы флиртуете с ним, и он делает то, что делают люди, когда хотят дать понять, что вы находитесь в френдзоне.

Он говорит вам "оу, спасибо" или "это мило". Чего он больше не делает, так это не флиртует в ответ. Он даже не выглядит польщенным вниманием.

9. Он не работает над налаживанием отношений

В любых отношениях есть проблемы. Вначале ничто не помешало бы ему решить любые вопросы, чтобы быть с вами.

Теперь он кажется полностью отстраненным от решения чего бы то ни было.

Вы предлагаете пойти на консультацию, если это поможет, но он отвергает эту идею.

Вы пытаетесь поговорить с ним о своих чувствах, но ему удается изменить ситуацию или отвлечь вас чем-то другим.

10. Он меньше интересуется сексом или секстингом

Одним из основных признаков того, что он вас больше не любит, является то, что ваша сексуальная жизнь идет под откос.

Раньше он посылал вам сексуальные короткие сообщения или инициировал секс, когда это было возможно. Теперь кажется, что он отдаляется, когда вы поднимаете этот вопрос.

Даже когда он занимается сексом, это не на прежнем уровне близости.

Когда вы спрашиваете его, что происходит, у него всегда есть причина. Однако она не исчезает, когда казалось бы, вопрос уже решился.

Вас также может заинтересовать:

отношения
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:32

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делать

11:28

Угроза массированной атаки ракетами и дронами: РФ готова нанести точечный ударВидео

11:24

Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

11:23

"Злая мумия из фильма ужасов": засушенную путинистку Долину гонят со сцены открытым текстом

11:11

Лужицы и кучки в тапках останутся в прошлом: как приучить кота к лотку и унитазу

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:02

Новая волна мобилизации для наступления на Украину: в разведке Британии раскрыли планы России

10:54

85-летний ведущий В мире животных Николай Дроздов попал в реанимацию после жуткой травмы

10:50

РФ "больше не будет унижена": перед вторжением в Украину Герасимов угрожал УоллесуВидео

10:32

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделеВидео

Реклама
10:30

"Твой дом теперь Россия": Повалий рассказала, как вывозила маму из КиеваВидео

10:19

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – ШмыгальВидео

10:09

Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – СвитанВидео

09:54

Правда или миф: почему люди ставят кактус возле компьютера

09:41

Какими будут отношения Киева и Москвы после победы Украины - прогноз БудановаВидео

09:07

От Саши Белого не осталось и следа: 49-летний Безруков поразил постаревшим видом

09:00

Украина весной получит F-16, ВСУ начнут зачистку Крыма с полномасштабным наступлением – СвитанВидео

08:56

Контрнаступление ВСУ из-за задержки танков может быть перенесено на конец весны-начало лета – ISWВидео

08:55

Танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года – WP

08:41

"Дальше война будет бессмысленной": Жданов назвал основную цель для ВСУ

08:16

Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweekмнение

Реклама
08:07

Украина победит РФ так же, как Давид победил Голиафа - Буданов

08:00

Гороскоп на сегодня 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

07:34

"Крышку может сорвать в любой момент": Кочетков объяснил, почему россияне терпят ПутинаВидео

07:26

Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

06:40

РФ ударила ракетой по жилому дому в Харькове: есть жертва и пострадавшие

06:01

Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нетмнение

05:30

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

05:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

03:30

Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотунВидео

02:15

"Мы пройдем там пулей": аналитик рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войныВидео

01:32

Для победы Украине нужно выполнить два проекта: полковник спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

00:50

Военный откровенно ответил, удастся ли россиянам до марта взять Краматорск и СлавянскВидео

00:27

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

29 января, воскресенье
23:40

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражейВидео

23:04

Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

22:59

"Никогда не пришлем": Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружиеВидео

22:40

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

22:16

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

22:14

Гороскоп на февраль 2023 года для Рыб: мобилизация, выигрыш и новый имиджВидео

22:14

"Бес" сдал боевиков: громили инкассаторов и передавали награбленное ГиркинуВидео

Реклама
22:02

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:39

РФ жестко штурмует Бахмут, несмотря на колоссальные потери – ЗеленскийВидео

21:13

"Бавовна" в Иране: почему произошли взрывы на иранских военных объектах и при чем тут Россиямнение

21:09

"РФ просто проиграет": Жданов назвал главное направление для наступления ВСУВидео

20:31

Пропагандисты РФ скулят из-за удара HIMARS по мосту под Мелитополем: оккупанты считают потериВидео

20:24

Умер автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий ПавлычкоВидео

20:06

Возвращались с фронта, чтобы увидеть сына: на Хмельнитчине трагически погибли супруги-пограничникиВидео

19:45

Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

19:41

Скандальный Орбан выболтал планы своего "закадыки" Путина насчет войны в УкраинеВидео

19:13

"Перешли на сторону врага": предатель Медведчук набросился на бывших соратников по РадеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять