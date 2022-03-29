100-метровое цунами за считанные секунды: что будет, если Путин запустит ядерную бомбу на Украину

Ядерный взрыв / ТСН

Российская "машина судного дня" может погрузить Украину под 100-метровое цунами за считанные минуты и стереть с лица земли. Она предназначена для уничтожения военно-морских баз и может мгновенно утопить страну. Ученые предупреждают, что такого разрушения можно добиться, взорвав ядерную боеголовку под водой, недалеко от морского побережья.

Обнародованный Путиным в 2018 году Посейдон представляет собой подводный беспилотный беспилотник-невидимку, способный запускать ядерные боеголовки. Подводная лодка оснащена торпедами с ядерной боеголовкой мощностью 2 мегатонны. Торпеды, которые могут незаметно нестись по воде со скоростью 80 миль в час, предназначены для мгновенного уничтожения военно-морских баз противника.

Путин заявил, что субмарины почти не уязвимы и несут массивное ядерное вооружение. Поэтому Россия может взорвать полезную нагрузку под водой.

Читайте такжеЯдерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятаться"Удачно расположенное ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн у морского побережья, безусловно, может соединить достаточно энергии, чтобы сравняться с цунами 2011 года, а возможно, и намного больше. Благодаря эффекту усиления поднимающегося морского дна возможны волны цунами, достигающие 100 метров в высоту", - отметил физик Рекс Ричардсон.

Сообщается, что подводные ядерные испытания в 1940-х и 50-х годах произвели выброс воды на высоту в милю.

Ядерный беспилотник Посейдон предназначен для обхода систем противоракетной обороны США и, как полагают, обладает боеголовкой, которая может загрязнить большую территорию радиоактивными осадками.

Эксперты считают, что беспилотник несет кобальтовую бомбу, которая предназначена для производства повышенного количества радиоактивных осадков. Взрыв ядерной бомбы под водой может вызвать гигантское цунами.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

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