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100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал

14 октября 2021, 22:21

Рост цен на сало стали фиксировать еще весной, но этой осенью они достигают уже рекордных значений.

сало
Цены на сало бьют рекорды / gazeta.ua

Цены на сало в Украине подорожали еще больше. В некоторых регионах сало продают дороже мяса.

Эксперты объяснили причину резкого подорожания и высказались, стоит ли ожидать удешевления до Нового года.

Как сообщают в программе Викна, в Киеве на рынках за килограмм сала продавцы берут под 100 гривен, а за "генеральское" - с мясной прослойкой - покупателям приходится платить до 300 гривен.

Отмечается, что рост цен на сало стали фиксировать еще весной, но этой осенью они достигают уже рекордных значений.

По словам продавцов на столичном рынке, сало очень выросло в цене, так как "повысилась цена живого веса, которая стартует от 150 до 180 грн за кг".

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Эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольги Махно рассказала, что в Украине в домохозяйствах очень много поголовье было вырезано из-за неприбыльности такого вида бизнеса.

Причины подорожания сала в Украине

  • рост себестоимости выращивания свиней,
  • повышение цен на зерновые для их корма,
  • высокие тарифы на электроэнергию и газ,
  • подорожание перевозки,
  • дешевый импорт из Европы.

Учитывая подобные тенденции, эксперты прогнозируют и дальнейшее подорожание сала в магазинах и на рынках Украины. Так, продукт к новогодним праздникам может подорожать еще на 5-10%, а весной - вероятен очередной скачок цен.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

viber
сало цены на продукты
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