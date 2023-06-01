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10 вещей, которые категорически нельзя стирать в машинке: стоит знать каждому

Алёна Воронина
1 июня 2023, 19:37 обновлено 1 июня, 19:37
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Многие не знают, почему некоторые вещи нельзя стирать в машинке. Если пренебречь важными правилами, то эти вещи могут быть испорчены уже во время первой стирки.
Купальник, стиральная машина, пиджак
Что нельзя стирать в стиральной машине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram

Привычка стирать одежду и другой домашний текстиль именно в стиральной машине так прочно закрепилась в нашей жизни, что стирать что-то вручную, чистить самостоятельно или относить в химчистку нам уже не хочется. Кажется, что машинка – это ответ на все наши проблемы, связанные с пятнами и разнообразными загрязнениями. Но такое легкомыслие может стать причиной порчи одежды или даже поломки машинки. Ведь есть ряд вещей, которые нельзя стирать в стиральной машине.

Давайте разберемся, о каких вещах идет речь. Ниже мы расскажем о 10 таких вещах, которые ни в коем случае не стоит бросать в стиральную машину.

1. Одежда и обувь из натуральной кожи

Этот материал очень нежный и привередливый. Если постирать вещи, пошитые из этого материала, в стиральной машине, на них могут появиться заломы и разводы. Что уж говорить об обуви, которая имеет склеенные элементы – не каждый клей выдержит машинную стирку. И не надо оправдывать такую стирку "низкой температурой" или "деликатным режимом" – это всё не поможет защитить нежный материал.

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Такие вещи можно чистить только вручную специальными магазинными средствами или отдать в химчистку.

2. Купальники

Купальник не боится воды. Но ему точно не понравится грубый способ стирки в барабане машинки. Нежная ткань может не пережить этого, а косточки в бюстгальтере могут просто сломаться. Единственный правильный вариант в этом случае – ручная стирка. Если вы хотите, чтобы купальник прослужил вам как можно дольше, не пренебрегайте этим правилом. Тем более, что на таких вещах чаще всего нет сильных загрязнений и стойких пятен.

3. Галстуки

Их часто шьют из деликатных материалов, которые не любят машинной стирки, или даже могут непоправимо испортиться во время такой очистки. Галстуки лучше стирать вручную, выбирая для этого неагрессивные моющие средства.

4. Пиджак по фигуре

Часть пиджаков имеют вшитые внутренние элементы, которые призваны поддерживать их форму. Такие элементы могут быть, например, на плечах или талии. Даже один цикл стирки в машинке может непоправимо испортить такую вещь, ведь вкладки могут быстро помяться и потерять свою форму. Вряд ли вам захочется носить пиджак, если он совсем потеряет свой привычный вид. Поэтому лучше отнести его в химчистку.

5. Головные уборы с козырьком

Во время такой стирки козырек может деформироваться или сломаться. Просто представьте себе – как может пережить такой головной убор стирку, если он будет долгое время интенсивно биться о стенки металлического барабана машинки? Ответ – никак. Скорее всего, он этого не переживет. Поэтому нужно стирать такие изделия вручную и не отжимать влагу – пусть вода стечет сама.

6. Подушки из ортопедической пены

Даже если она помещается в барабан машинки, класть ее туда нельзя. Во время такой стирки пена просто разобьется, и от вашей подушки останутся лишь кусочки. После покупки изделия обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно того, как за ним ухаживать. Часто производители запрещают стирать такие подушки, а если их и можно стирать, то лишь осторожно и вручную.

7. Вещи, которые загрязнены легковоспламеняющимися веществами

Если на одежде есть пятна мазута, керосина, бензина, моторного масла или растворителей, то нельзя ее сразу класть в барабан машинки. Сначала стоит постирать вручную загрязненные места с использованием сильнодействующих моющих средств, просушить, и лишь потом стирать в машинке. Если стирать такие грязные вещи сразу в машинке, то агрессивные средства могут привести к поломке стиральной машины или осесть внутри и загрязнять одежду во время последующих циклов стирки. Или может случиться еще хуже – одежда может загореться во время стирки.

8. Салфетки из микрофибры

Такие салфетки возможно и не изменят своего внешнего вида после машинной стирки, но свои уникальные впитывающие свойства точно рискуют потерять. Лучше ориентироваться на то, какой вариант стирки советует производитель

9. Вещи с шерстью животных

Если на одежде есть много шерсти животных, лучше сначала почистить изделие вручную, а уже потом стирать в машинке. Ведь большое количество шерсти может забить фильтры или слив в машинке, из-за чего может возникнуть поломка или потоп.

10. Одежда с блестками или другими мелкими деталями

Здесь есть две опасности. Первая заключается в том, что блестки и другие мелкие украшения на одежде могут просто оторваться/ отклеиться, и вид вещи после стирки вам точно не понравится. Вряд ли вы потом захотите одеть чистую вещь, от которой отлетела часть украшений. Вторая опасность – мелкие элементы, которые отпадут, могут забить фильтры и привести к возникновению поломки. Поэтому лучше эти вещи стирать вручную или нести в химчистку.

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