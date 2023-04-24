10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

Посевной календарь на май 2023 расскажет о самых благоприятных днях для садовых и огородных работ.

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Лунный посевной календарь на май / коллаж фото ua.depositphotos.com/instagram selchanka_sad

Май – период активных работ по саду и огороду. Лунный посевной календарь поможет всем садовникам и огородникам выбирать правильные дни для работ с почвой и растениями.

Фазы в Луны в мае 2023

На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.

Растущая Луна – 1-4 мая, 20-31 мая

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Полнолуние – 5 мая

Убывающая Луна – 6-18 мая

Новолуние – 19 мая

Благоприятные дни для посева - лунный календарь на май

1-3 мая – благоприятные дни для посева зелени, лука, огурцов, бобовых. Также можно посадить клубнику, цветы, особенно – розы. Помимо прочего неплохо будет прополоть бурьян.

7-8 мая – хорошие дни для работы с картофелем, перцем, чесноком, плодовыми деревьями.

9-15 мая – можно обрезать растения, бороться с болезнями, хорошо поливать растения. Благоприятно высаживать рассаду огурцов и помидоров.

21-24 мая – в эти дни нужно садить овощи с длинными стеблями, а именно – тыква, дыня, арбуз, клубника. Эти дни будут достаточно урожайными.

27-31 мая – из овощей можно садить картофель, перец, зелень, редис, бобовые, помидоры, огурцы, капусты, из фруктов – малину, смородину и ежевику, из цветов – сирень, жасмин.

Неблагоприятные дни для посева - лунный календарь на май 2023

4-6 мая – неблагоприятный день для посева и работ с почвой, в Полнолуние лучше не заниматься садовыми работами.

16-20 мая – не урожайные дни, когда не стоит поливать и пересаживать растения. Также это дни Новолуния, запрещающие любые работы с землей.

25-26 мая – не урожайные дни, подходят только для высадки лекарственных растений.

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