10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

Май – период активных работ по саду и огороду. Лунный посевной календарь поможет всем садовникам и огородникам выбирать правильные дни для работ с почвой и растениями.
Фазы в Луны в мае 2023
На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.
Растущая Луна – 1-4 мая, 20-31 мая
Полнолуние – 5 мая
Убывающая Луна – 6-18 мая
Новолуние – 19 мая
Благоприятные дни для посева - лунный календарь на май
1-3 мая – благоприятные дни для посева зелени, лука, огурцов, бобовых. Также можно посадить клубнику, цветы, особенно – розы. Помимо прочего неплохо будет прополоть бурьян.
7-8 мая – хорошие дни для работы с картофелем, перцем, чесноком, плодовыми деревьями.
9-15 мая – можно обрезать растения, бороться с болезнями, хорошо поливать растения. Благоприятно высаживать рассаду огурцов и помидоров.
21-24 мая – в эти дни нужно садить овощи с длинными стеблями, а именно – тыква, дыня, арбуз, клубника. Эти дни будут достаточно урожайными.
27-31 мая – из овощей можно садить картофель, перец, зелень, редис, бобовые, помидоры, огурцы, капусты, из фруктов – малину, смородину и ежевику, из цветов – сирень, жасмин.
Неблагоприятные дни для посева - лунный календарь на май 2023
4-6 мая – неблагоприятный день для посева и работ с почвой, в Полнолуние лучше не заниматься садовыми работами.
16-20 мая – не урожайные дни, когда не стоит поливать и пересаживать растения. Также это дни Новолуния, запрещающие любые работы с землей.
25-26 мая – не урожайные дни, подходят только для высадки лекарственных растений.
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