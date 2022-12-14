"1 января будет самым опасным": астролог предсказала изменения в войне в Украине

В первый день нового 2023 года, а также в период 10 дней до и после этой даты стоит быть очень осторожными, предупреждает астролог.

Астролог предсказала изменения в войне в Украине в ближайшие недели/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, pixabay.com, ua.depositphotos.com

В декабре будет несколько благоприятных периодов для контрнаступления украинских военных на фронте и освобождения территорий Украины от оккупантов.

В то же время может быть опасность с воздуха и разрушительная информационная кампания. Также есть угроза энергетического и финансового кризиса. Таков прогноз на этот месяц дала астролог Ольга Медвецька.

Она отмечает, что самым опасным будет 1 января 2023 года, а также плюс-минус 10 дней около этой даты. Поэтому в это время стоит быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также она подчеркнула, что с 29 декабря Меркурий станет ретроградным, но замедляться он начнет еще за несколько дней до этого. Поэтому в период с 26 декабря до 17 января могут наблюдаться проблемы в коммуникациях, логистике, доставке, с техникой и транспортом. В это время не стоит покупать транспортные средства, в том числе и детский транспорт.

Ранее сообщалось, что декабрь для Украины будет очень напряженным месяцем. Как отмечает астролог Яна Тимощук, оккупанты попытаются наступать и запугивать украинцев. Кроме того, по ее словам, в декабре существует одна крайне опасная дата. Оккупанты готовят хитрый план на оккупированных территориях и могут устроить неприятности 22 декабря.

Напомним, ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что к Новому году Вооруженные силы Украины сделают большой подарок украинцам – освободят левый берег Херсонщины и подойдут в Крым. Путин, когда поймет, что проигрывает войну Украине, достанет свой последний козырь, считает астролог Влад Росс.

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