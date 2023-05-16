1 лимон творит чудеса: что будет, если положить его в микроволновку

Один лимон в умелых руках может с легкостью заменить дорогое моющее средство.

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Что будет, если положить лимон в микроволновку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Все слышали о невероятных свойства лимона, а точнее, его сока. Но не все знают, как его правильно использовать. Мы собрали лайфхаки, в которых расскажем, как очисть микроволновку при помощи лимона.

Быстрый способ получить больше сока из лимона

Лимон можно использовать не только для уборки. Несколько секунд в микроволновке и он станет более мягким и сочным. Теплота микроволновки размягчает структуру лимона, что упрощает выжимание сока.

Таким образом, вы можете получить больше сока из одного лимона и использовать его в кулинарии или для приготовления освежающих напитков.

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Лимон для удаления пятен и жирных следов

Лимон в микроволновке может быть использован как естественный очиститель. При нагревании лимонного сока внутри микроволновки, пары лимона растворяют жирные пятна и следы на стенках и потолке микроволновки.

Это позволяет легко удалить пятна и сделать вашу микроволновку чистой и блестящей без использования химических средств.

Лимон для удаления неприятных запахов

Цитрусовый в микроволновке также может быть использован для дезинфекции и очищения внутренней камеры микроволновой печи. Когда лимон нагревается, его сок выделяет пары, которые проникают в поры и поглощают неприятные запахи, оставляя свежий и приятный аромат. Этот простой способ позволяет избавиться от неприятных запахов и освежить вашу микроволновку.

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